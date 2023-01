Diocesi: Padova, sabato 14 gennaio nuovo appuntamento per celebrare i 140 anni delle Cucine economiche popolari

Quinto “appuntamento evento”, sabato 14 gennaio, del programma di iniziative che celebrano i 140 anni delle Cucine economiche popolari, realizzato in questa occasione in stretta collaborazione con la Camera di commercio di Padova.

Tema dell’incontro, che si svolgerà dalle 9 alle 12.30, nella sede della Camera di commercio di Padova (piazza Insurrezione 1/A) è: “Bilancio sociale e volontariato d’impresa”. La mattinata, infatti, vedrà la presentazione del bilancio sociale 2021 della Fondazione Nervo Pasini, che gestisce le Cucine economiche popolari (Cep) e la proposta/esperienza del volontariato d’impresa nel contesto delle Cep, come occasione di potenziare le proprie soft skills, mettendosi in gioco sul piano relazionale, della gestione del conflitto, della condivisione e del volontariato…

Per partecipare all’evento è possibile iscriversi gratuitamente entro il 12 gennaio (e fino a esaurimento posti disponibili) tramite il form presente su questo sito.

L’incontro proseguirà quindi con i saluti introduttivi del vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, del presidente della Camera di Commercio di Padova Antonio Santocono, del sindaco di Padova Sergio Giordani, del presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo Gilberto Muraro e della rettrice dell’Università di Padova Daniela Mapelli.

Dopo la presentazione di un video che in pillole racconta la realtà delle Cucine economiche popolari la parola passerà a Massimo D’Onofrio, vice presidente della Fondazione Nervo Pasini, per l’intervento di apertura che darà poi spazio alla relazione di Giacomo Boesso, ordinario di Economia aziendale all’Università di Padova, che tratterà il tema “Il bilancio sociale delle Cep: strumento di cittadinanza attiva”. Seguirà una testimonianza da parte di Francesco Bicciato, direttore generale del Forum per la finanza sostenibile. Nella seconda parte della mattinata, Simone Tommasini, consulente formazione e sviluppo risorse umane, tratterà del tema “Il volontariato d’Impresa attraverso le esperienze di competenze trasversali alle Cucine economiche popolari”. Anche in questo caso seguirà la testimonianza di Daniele Lago, amministratore delegato di Lago Spa, che ha sperimentato in prima persona l’esperienza di volontariato d’impresa alle Cep prima di rilanciare la proposta al personale della Lago Spa per il 2023.

L’incontro si concluderà con un momento di dibattito e le considerazioni finali di don Luca Facco, presidente della Fondazione Nervo Pasini.