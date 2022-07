Letteratura: Roma, il 9 settembre la premiazione del Mediterranean Poetry Prize 2022

Venerdì 9 settembre, alle 17, a Palazzo Firenze, a Roma, si terrà la cerimonia di premiazione del Mediterranean Poetry Prize 2022, concorso letterario internazionale aperto agli scrittori e poeti italiani, albanesi, francesi, spagnoli, greci e arabi.

La rassegna letteraria è giunta alla seconda edizione ed è patrocinata da istituzioni culturali come Università La Sapienza di Roma, Società Dante Alighieri, Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio d’Amico di Roma, Università di Pisa, Università di Padova, Università di Lille, Università di Durazzo, Università di Torino. Tra le novità di quest’anno, vi è stata la partecipazione delle scuole superiori. Lo scopo del premio è quello di unire i popoli del Mediterraneo nella poesia. “Creare un ponte di emozioni, parole, vita che congiunga non solo le collettività ma anche i singoli che credono nel valore sociale della poesia. Il poeta spesso lavora nell’ombra della sua camera sotto la debole luce del lume. Il nostro intento è quello di accompagnare l’opera poetica nella condivisione, alla luce del sole, per creare un legame tra culture tramite un linguaggio universale espresso nelle diverse lingue figlie del Mediterraneo”.