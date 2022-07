Giovani: Gff, al Festival torna Giffoni Next Generation per far dialogare le Gen Z e Y e il “mondo corporate”

(Foto: Giffoni Innovation Hub)

Sette corti per raccontare la sostenibilità, l’innovazione e come cambia il mondo ai giovani della Generazione Z ed Y. Torna, da oggi al 30 luglio, nell’ambito del Giffoni Film Festival,Giffoni Next Generation l’evento targato Giffoni Innovation Hub, azienda che utilizza le tante espressioni del linguaggio audiovisivo per rafforzare il legame con i leader di domani, favorirne il dialogo con il “mondo corporate” e migliorare le loro skill e competenze per le nuove richieste del mercato del lavoro.

Dalla realtà virtuale e aumentata, presente anche in uno stand ad hoc dove ci si potrà immergere nel mondo di Dante, Leonardo e Pirandello, passando per blockchain ed Nft, fino al potenziale del metaverso, l’intera industry culturale e creativa è in perenne evoluzione e richiede un carico sempre nuovo di competenze e professionalità e talenti. Talenti come quelli dei ragazzi che parteciperanno a Giffoni Next Generation e che potranno vedere in anteprima i lavori che Giffoni innovation Hub ha prodotto per aiutare i big dell’azienda a stabilire un dialogo ed un confronto con i giovanissimi delle nuove generazioni.

Infatti, spiega una nota, “durante ognuna delle Giffoni Impact, momenti di confronto e dibattito tra i Giffoner e i rappresentanti dei partner della rassegna, ci sarà la proiezione in anteprima dei cortometraggi ideati e prodotti da Giffoni Hub. Tantissimi i temi che saranno affrontati: il valore della sostenibilità e dell’inclusione sociale, l’importanza di individuare un linguaggio accessibile per contrastare lo stigma legato alla disabilità e un futuro tutto nuovo fatto di mobilità elettrica e di nomadi digitali. Corti che confermano il percorso intrapreso da Giffoni Innovation Hub che ha compreso i benefici di una comunicazione più essenziale in termini di linguaggio per le aziende; optando per l’audiovisivo si rafforza il messaggio e si riesce ad ingaggiare un target che fino a poco tempo fa pareva inavvicinabile: i giovanissimi”.

“È da 8 anni ormai che Giffoni è diventato punto di riferimento del mondo dell’innovazione – evidenzia Antonino Muro co-founder e cvo di Giffoni Innovation Hub –. Questa edizione di Giffoni Next Generation, con la presenza di ospiti di eccellenza, dimostra quanto dal 2015 ad oggi siamo cresciuti grazie al continuo supporto di Giffoni Opportunity e grazie alla capacità di stare sul pezzo, di creare sinergie, senza mai perdere di vista il nostro doppio obiettivo: quello di accompagnare gli under 30 in un percorso di formazione che li metta al centro del nuovo mercato del lavoro e quello di offrire alle aziende giovani competenti e all’altezza delle sfide che ci attendono. Come Giffoni Innovation Hub stiamo cercando di mettercela tutta per lasciare la nostra impronta nel tessuto imprenditoriale del Mezzogiorno e del Paese impegnandosi a rafforzare l’ecosistema innovativo al Sud puntando su 4 asset strategici: eventi, formazione per sviluppare competenze, realizzazione di produzioni video e accelerazione di startup”.

Undici le Giffoni Impact che presenteranno i corti made in Giffoni Innovation Hub. Saranno 24 i talenti under 30 che durante i 10 giorni di Giffoni Next Generation, a partire da oggi fino al 30 luglio, saranno impegnati a trovare soluzioni alle challenge lanciate loro dalle aziende partecipanti in una sorta di mega-hackathon. Nei Panel ci sarà un momento di confronto sull’innovazione a 360°.

Per concludere Giffoni Next Generation 2022 durante l’ultima giornata del 30 luglio saranno svelati i vincitori di Giffoni For Kids, la call per startup, spin-off e progetti dedicati a bambini e ragazzi lanciata da Giffoni Innovation Hub.