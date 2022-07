Germania: compie 100 anni la Caritas della diocesi di Ratisbona

Il 26 luglio 2022 saranno 100 anni dalla istituzione della Caritas a Ratisbona. Oggi l’Associazione Caritas per la diocesi di Ratisbona è suddivisa in dieci associazioni Caritas distrettuali e alcune associazioni locali, comprende più di 900 istituzioni e servizi sociali e lavora con quasi 400 organizzazioni. Anche le parrocchie lavorano fianco a fianco con la Caritas in molti luoghi. Il suo lavoro nella regione si estende in gran parte dell’Alto Palatinato e della Bassa Baviera. Circa 350.000 persone si rivolgono ogni anno ai servizi dell’Associazione Caritas della diocesi di Ratisbona che mette in campo più di 20.000 dipendenti e circa 15.000 volontari quotidianamente impegnati nell’accoglienza, nel soccorso e nell’assistenza. “Non vediamo l’ora di vivere un grande festival di incontri”, afferma il direttore della Diözesan Caritas, Michael Weißmann. La Diözesan-Caritasverband Regensburg festeggerà per due giorni il suo centesimo compleanno e invita tutti i cittadini a partecipare ai diversi momenti previsti nel programma. Sabato 23 luglio e domenica 24 luglio si terranno molti programmi teatrali e grandi tavolate comunitarie nell’Alter Kornmarkt. Il