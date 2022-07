Solidarietà: Italia non profit, nasce il “Philanthropy Experience Award” per espandere la cultura del dono

Nasce il “Philanthropy Experience Award”, il premio nazionale dedicato alla filantropia efficace promosso da Italia non profit e dai promotori del Philanthropy Experience. Un riconoscimento che vuole promuovere la cultura filantropica in Italia e dare risalto alle realtà che si adoperano in questo ambito animate da forza innovativa e spirito di capacitazione.

Il premio è rivolto alle fondazioni di impresa e di famiglia che in più campi hanno agito e si sono distinte in logica di sviluppo del Terzo Settore, coinvolgimento del territorio/empowerment cittadini e comunicazione efficace.

Il premio ha due categorie di assegnazione: comunicazione sociale efficace e capacity building innovativo e sistemico.

La prima categoria conferisce il Premio alla migliore campagna di comunicazione sociale promossa da una fondazione d’impresa o di famiglia, realizzata e lanciata tra il giugno 2019 e il giugno 2022, che ha saputo distinguersi per il suo messaggio originale e incisivo. L’obiettivo è quello di dare il giusto riconoscimento a quanti si impegnano e lavorano per veicolare messaggi di pubblica utilità con particolare efficacia.

Il Premio al capacity building innovativo e sistemico viene invece conferito alla fondazione d’impresa o di famiglia che si sarà distinta, come esempio virtuoso, per il suo contributo in termini di iniziativa, azione, intervento volto al miglioramento gestionale e organizzativo delle organizzazioni non profit tra il giugno 2019 e il giugno 2022.

A valutare l’operato delle fondazioni saranno due distinte giurie composte da realtà di riferimento in materia di comunicazione sociale, rappresentanti di media nazionali, aziende e professionisti della comunicazione, realtà di riferimento per la filantropia e il Terzo settore, aziende e professionisti che operano nel mercato filantropico.

Le candidature potranno essere presentate fino al 1° settembre 2022, mentre i vincitori saranno svelati in occasione del Philanthropy Experience, l’appuntamento dedicato alla filantropia efficace in programma il 26 e il 27 settembre a Catania.

“Con l’ideazione di questo premio vogliamo espandere la cultura del dono dando un segnale importante, ma soprattutto la giusta visibilità agli attori della filantropia italiana che con i loro strumenti, la loro creatività e logica di efficacia, hanno contribuito alla crescita del settore e alla costruzione di un legame con il territorio. In Italia esistono tantissime fondazioni pioniere e capaci di proporre una vera innovazione, e per questo ci auguriamo che partecipino numerose alla nostra chiamata”, spiega Giulia Frangione, ceo di Italia non profit.

“I promotori di Philanthropy Experience hanno immaginato di abbinare all’evento dedicato alla Filantropia Efficace un premio, il Philanthropy Experience Award, perché possa essere un’ulteriore occasione di contaminazione e valorizzazione di tutte quelle esperienze che la filantropia italiana sostiene o realizza”, dice Elisa Furnari, presidente di Fondazione Èbbene, rappresentante dei promotori del Philanthropy Experience. Info: https://phexaward.italianonprofit.it/.