Suore del Bell’Amore: Palermo, in corso il quinto capitolo generale

Iniziato lo scorso 19 luglio il quinto capitolo generale che vedrà riunite a Casa Madre, a Palermo, le suore delegate al Capitolo dell’Istituto religioso “Suore del Bell’Amore”, fondato da suor Nunziella Scopelliti. Si concluderà il 3 agosto.

Suor. Nunziella, in una lettera scritta il 2 luglio a tutte le suore e i membri effettivi dell’associazione dei Cenacoli del Bell’Amore, ha affidato questo tempo all’amore e all’offerta di ciascuno, perché lo Spirito Santo possa assistere e guidare, come luce gentile, l’assemblea capitolare. “A quanti ci accompagnano nella nostra quotidianità – scrivono le Suore del Bell’Amore – condividendo l’amicizia, il lavoro, la missione, i cammini quotidiani e a tutti coloro che hanno a cuore il Regno di Dio, estendiamo l’invito ad accompagnarci con la preghiera”.

L’Istituto religioso “Suore del Bell’Amore”, fondato da suor Nunziella Scopelliti, è stato eretto canonicamente, a Palermo, l’8 dicembre 1994 dal card. Salvatore Pappalardo, che ne ha approvato le Costituzioni. La comunione trinitaria fra persone, gruppi e istituzioni, la formazione umana integrale della persona alla luce del mistero dell’incarnazione e una forte dimensione mariana sono punti salienti della spiritualità del Bell’Amore. L’Istituto è, oggi, presente in Italia e in Germania, con otto comunità in sei diocesi e precisamente a Palermo, Catania, Zafferana (Ct), Naso (Me), Messina, San Cipriano d’Aversa (Ce) e Monaco di Baviera.