(Foto: ANSA/SIR)

Il vescovo, mons. Fausto Tardelli, e la diocesi di Pistoia “sono vicini alla popolazione della Versilia e di Massarosa”. Lo si legge in un post sulla pagina Facebook della diocesi. “Proprio in questo comune – ricorda il post -, mons. Tardelli è stato parroco per molti anni e assicura, assieme alla comunità di Pistoia, il sostegno nella preghiera e la vicinanza nel bisogno della popolazione colpita dal pauroso incendio”.