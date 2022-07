Unione europea: meccanismo di protezione civile attivato dalla Slovenia. Aiuti in arrivo per fermare il fuoco

Il meccanismo di protezione civile dell’Ue si è attivato, dietro richiesta di assistenza lanciata ieri della Slovenia, e 3 elicotteri antincendio (dall’Austria, Croazia e Slovacchia) insieme a una squadra croata antincendio stanno arrivando nel Paese per fermare gli incendi boschivi nella regione del Carso di Gorica, nel comune di Miren Kostanjevica. Da ieri, inoltre, è stato dispiegato un aereo anfibio antincendio della riserva rescEU di stanza in Croazia. È la Commissione a dare notizia di questa quarta azione mobilitazione del meccanismo di protezione civile dell’Ue per fermare gli incendi che divampano in Europa in questa estate torrida: dopo il Portogallo (9-18 luglio), e l’Albania (13-18 luglio), ora gli aiuti europei sono mobilitati in Francia e da oggi in Slovenia. E proprio il commissario sloveno Janez Lenarčič, incaricato per la gestione delle crisi, ha ringraziato i Paesi che hanno prontamente risposto alla richiesta di aiuto e ha insistito sulla necessità di “rafforzare le nostre capacità di risposta ma soprattutto la preparazione a prevenire il peggio”. Il satellite di emergenza Copernicus dell’Ue sta intanto fornendo le mappe per valutare i danni degli incendi.