Diocesi: Vicenza, dal 22 luglio laboratori d’arte gratuiti per giovani tra i 18 e i 25 anni

Per i giovani che hanno voglia di approcciarsi all’arte in maniera creativa e coinvolgente, il Museo diocesano di Vicenza propone tre pomeriggi volti a mettere “in pratica” l’arte creando, ballando e recitando. Il primo incontro sarà venerdì 22 luglio con l’artista Alberto Salvetti che coinvolgerà i giovani partecipanti facendo conoscere il mestiere dell’artista con un laboratorio di progettazione plastica. Mercoledì 27 luglio sarà la volta di Edoardo Billato, attore e regista, che affronterà un laboratorio sulla voce; per concludere il ciclo, venerdì 29 luglio Ullalà Teatro appronterà un pomeriggio alla scoperta della musica e della danza dell’Africa subsahariana. I laboratori, finanziati da “Fondazione Giuseppe Roi”, sono gratuiti e su prenotazione.