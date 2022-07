Giornata mondiale nonni e anziani: Corato, da domani mostra fotografica “Storie tra le mani – La gentilezza dei gesti porta buoni frutti”

In occasione della Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, giunta quest’anno alla seconda edizione, la Fondazione Oasi Nazareth di Corato (Ba) presenta la mostra fotografica “Storie tra le mani – La gentilezza dei gesti porta buoni frutti” negli scatti di Doriana Maldera, realizzato nell’ambito del Festival della Gentilezza 2021.

La mostra sarà presentata nella serata di domani, venerdì 22 luglio, nel Chiostro del Palazzo di Città, nel corso di una conferenza stampa in programma alle 20 che vedrà la partecipazione del vicesindaco Beniamino Marcone, dell’assessore alle Politiche sociali, Felice Addario, del direttore sanitario di Fondazione Oasi Nazareth, Domenico Ciancia, dell’educatrice Antonella D’Introno, delle fotografa Doriana Maldera. Alla presentazione, moderata dal giornalista Giuseppe Faretra, dell’Ufficio diocesano cultura e comunicazioni sociali, seguirà l’inaugurazione della mostra. Verranno esposte foto realizzate per un progetto dedicato agli ospiti della Fondazione Oasi Nazareth Rsa Beata Vergine Maria Salus Infirmorum, “finalizzato a ricercare nella memoria – viene spiegato – i gesti del cuore e a far rivivere tracce della propria storia, lasciando emergere emozioni e ricordi, attraverso oggetti personali, azioni quotidiane, abitudini e ritualità”. “Scatti – scrivono gli organizzatori in un comunicato – che raccontano storie di vita fatte di gesti antichi ed essenziali, lenti e felici, gentili e genuini. I gesti sono l’alfabeto dei sentimenti e le mani sono uno speciale veicolo di emozioni: dicono molto di una persona, rivelano interi universi”.