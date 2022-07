Giffoni Film Festival: De Luca (Regione Campania), “i giovani avranno davanti a loro anni difficili, ma ognuno è responsabile della propria vita”

“I giovani avranno davanti a loro anni difficili. La democrazia che abbiamo conosciuto per generazioni, la pace di cui abbiamo goduto per generazioni non sono più scontate. Abbiamo un mondo complicato con molti conflitti”. Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ospite del Giffoni Film Festival, in occasione dell’inaugurazione della 52ª edizione, oggi pomeriggio, è intervenuto con i media sulla situazione dei giovani oggi. “I ragazzi devono essere consapevoli che questi beni vanno difesi e per farlo devono essere forti, devono sapere che niente e nessuno regalerà niente e devono evitare le stupidaggini delle droghe, devono essere presenti a loro stessi, avere un rapporto critico con la modernità e con i social che non vanno utilizzati per atti di violenza e bullismo. Devono prepararsi alla vita in un mondo complicato dove i valori di pace e solidarietà non sono scontati. Ai giovani non dobbiamo trasmettere nozioni, ma gli esempi di vita”, l’invito di De Luca.

Poi, a proposito dei temi come ambiente e globalizzazione, ha aggiunto: “La globalizzazione o le questioni ambientali rischiano di avere ricadute pesanti sulle famiglie e sulle giovani generazioni. In questi anni abbiamo assistito alla crescita delle povertà. Paesi che si definiscono civili non possono chiudere gli occhi davanti a questi fenomeni, ma io sono dell’idea che si affrontino in maniera laica e con onestà: dobbiamo dare una mano a chi non ce la fa, ma abbiamo il dovere di non educare i giovani al parassitismo. Lo Stato non può risolvere i loro problemi, ognuno deve essere responsabile della propria vita. Gli invisibili, la povera gente, gli anziani, i disabili, quelli che non ce la fanno, a questi dobbiamo dare non una, ma dieci mani. Ma a chi ha l’energia per esercitare un lavoro il messaggio è: nessun parassitismo, ognuno è responsabile della propria vita”.