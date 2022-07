Diocesi: Senigallia, i “perché” nelle opere d’arte animeranno le visite guidate gratuite di stasera alla Pinacoteca

Le visite guidate in programma oggi, giovedì 21 luglio, alla Pinacoteca di Senigallia per “Viaggio nella bellezza” – come sempre, due a serata, con inizio la prima alle 21.30 e la seconda alle 22.30 – faranno luce sui “perché” nascosti nei prodotti artistici conservati nel Palazzo vescovile, sede di una collezione che attraversa le epoche e gli stili, e che spazia da opere pittoriche e scultoree ad oggetti d’oreficeria, paramenti sacri, stendardi processionali, reliquiari e quant’altro.

“Perché è stato inserito un determinato personaggio o un dettaglio curioso e insolito in un dipinto? Come mai è presente una sala decorata diversamente dalle altre? Come un corpus di opere è entrato a far parte della collezione della Pinacoteca? Prendendo spunto dalle curiosità e dalle domande più comuni riferite alle opere d’arte – si legge in una nota della diocesi –, gli operatori accompagneranno i visitatori in un percorso museale insolito, ricco di spunti e a caccia di ‘perché’. La domanda a questo punto è una sola: perché non regalarsi una piacevole serata visitando la Pinacoteca diocesana? Ricordiamo che l’ingresso è come sempre gratuito, non occorre prenotazione e la mascherina, come da norme anti Covid, è raccomandata”. La visita è in lingua italiana.