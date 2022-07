Papa Francesco: “conversione ecologica è risposta alla catastrofe ecologica”

“Un’opportunità per coltivare la nostra conversione ecologica, una conversione incoraggiata da san Giovanni Paolo II come risposta alla catastrofe ecologica preannunciata da san Paolo VI già nel 1970”. Così il Papa definisce la Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, in programma il 1° settembre, giorno di inizio del Tempo del creato, che si protrae fino al 4 ottobre. Nella “voce del creato”, esordisce il Papa nel messaggio, c’è “una sorta di dissonanza”: “Da un lato – spiega a proposito del tema della Giornata, ‘Ascolta la voce del creato’ – è un dolce canto che loda il nostro amato Creatore; dall’altro, è un grido amaro che si lamenta dei nostri maltrattamenti umani”. “Il dolce canto del creato ci invita a praticare una spiritualità ecologica, attenta alla presenza di Dio nel mondo naturale”, la tesi di Francesco: “È un invito a fondare la nostra spiritualità sull’amorevole consapevolezza di non essere separati dalle altre creature, ma di formare con gli altri esseri dell’universo una stupenda comunione universale”. “In questo Tempo del Creato, riprendiamo a pregare nella grande cattedrale del creato”, l’invito del Papa, sulla scia del Cantico delle creature di san Francesco.