Luca Serianni: Mattarella, “riferimento per tutti gli studiosi, lascia una feconda eredità per tutta la cultura italiana”

“La notizia della scomparsa di Luca Serianni, autorevole storico della lingua italiana, mi addolora profondamente. Esprimo il mio cordoglio ai suoi familiari e a quanti lo ebbero maestro nella comunità accademica”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione di cordoglio per la scomparsa di Luca Serianni. “Il culto della ‘parola’, sensibile strumento di comunicazione e conoscenza – al centro dei suoi studi – ne ha fatto un riferimento per tutti gli studiosi, tracciando un percorso prezioso per gli studenti e i linguisti che hanno avuto modo di conoscerlo”, continua il Capo dello Stato, sottolineando che “docente universitario dai molti interessi e autore di studi lessicografici e filologici, cultore di Dante e della sua opera, lascia un vuoto e, insieme, una feconda eredità per tutta la cultura italiana”.