Diocesi: Campobasso-Bojano, domani a Sepino inaugurazione del Museo Santa Cristina

Verrà inaugurato domani, venerdì 22 luglio, a Sepino (Cb), nei locali della chiesa, il Museo Santa Cristina. La cerimonia è in programma alle 17. Si tratta, spiega una nota dell’arcidiocesi di Campobasso-Bojano, di “una piccola esposizione, in due stanze, di oggetti, documenti e paramenti liturgici che riguardano la storia della chiesa e il culto alla santa patrona” con “testimonianze che arrivano fino al XII secolo”.

L’allestimento e la disposizione del locale sono stati curati dalla storica dell’arte Nella Rescigno e dall’architetto Gianluca de Cosmo. Michele Fratini ha realizzato le strutture necessarie per l’esposizione.