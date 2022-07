Giornata mondiale nonni e anziani: Spoleto, messa dell’arcivescovo al santuario della Madonna della Valle di Bevagna

“Nella vecchiaia daranno ancora frutti”: è il tema scelto da Papa Francesco per la seconda Giornata mondiale dei nonni e degli anziani in programma in tutte le diocesi, domenica 24 luglio.

L’arcivescovo di Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo, celebrerà in questa occasione una messa presso il Santuario della Madonna della Valle, a Bevagna, alle 18. Il presule affiderà i nonni e gli anziani presenti, ma nella preghiera anche quelli che non ci saranno fisicamente, alla Vergine Maria.