Diocesi: Brescia, mons. Tremolada ieri è stato sottoposto a trapianto di midollo osseo. Serviranno almeno due settimane per valutazioni sul decorso

Il vescovo di Brescia, mons. Pierantonio Tremolada, nella giornata di ieri, mercoledì 20 luglio, ha ricevuto il trapianto di midollo osseo come programmato dall’équipe dell’Ospedale san Gerardo di Monza. “Le nuove cellule staminali del donatore sono state infuse senza problemi. Dovranno ora attecchire e ripristinare il sangue e il sistema immunitario del paziente. Come prevedibile, durante i giorni delle terapie pretrapianto il paziente ha avuto un poco di effetti tossici che sta superando. La notte dopo l’intervento è trascorsa tranquillamente”. Lo comunica oggi il portavoce del vescovo, don Adriano Bianchi, in una nota nella quale precisa che “ci vorranno almeno due settimane per fare qualche ulteriore valutazione sull’andamento del trapianto”. “Nel frattempo – conclude don Bianchi – esprimiamo al vescovo Pierantonio la nostra vicinanza nell’affetto e nella preghiera”.