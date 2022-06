Ue: Commissione propone un bilancio annuale 2023 pari a 185,6 miliardi di euro. Hahn, “fondi per sostenere la ripresa”

(Strasburgo) La Commissione ha proposto oggi un bilancio annuale dell’Ue di 185,6 miliardi di euro per il 2023, da integrare con una stima di 113,9 miliardi di euro in sovvenzioni nell’ambito di NextGenerationEu. “Il bilancio dell’Unione (le istituzioni competenti ad approvarlo sono Parlamento e Consiglio, ndr) continuerà a mobilitare investimenti significativi per rafforzare l’autonomia strategica dell’Europa, la ripresa economica in corso, salvaguardare la sostenibilità e creare posti di lavoro”. La Commissione, prosegue un comunicato che accompagna i conti, “continuerà a dare priorità agli investimenti verdi e digitali, affrontando nel contempo le pressanti esigenze derivanti dalle crisi recenti e attuali”.

Il commissario Johannes Hahn, responsabile per il bilancio, ha dichiarato: “Continuiamo a proporre finanziamenti straordinari per sostenere la ripresa dell’Europa e per affrontare le sfide attuali e future. Il bilancio resta uno strumento importante di cui l’Unione dispone per apportare un chiaro valore aggiunto alla vita delle persone. Aiuta l’Europa a plasmare un mondo che cambia, in cui stiamo lavorando insieme per la pace, la prosperità e i nostri valori europei”. Il progetto di bilancio 2023 “è concepito per rispondere alle cruciali esigenze di ripresa degli Stati membri dell’Unione e dei nostri partner in tutto il mondo. Questi mezzi finanziari continueranno a ricostruire e modernizzare l’Unione europea e rafforzeranno lo status dell’Europa come attore globale”.