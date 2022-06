Ior: 18 milioni di euro di utili per il bilancio 2021

Lo Ior (Istituto per le Opere di Religione) ha chiuso il 2021 con un bilancio di 18,1 milioni di euro di utili. Il bilancio – si legge in una nota diffusa oggi dalla Sala Stampa della Santa Sede – è stato approvato all’unanimità dal Consiglio di Sovrintendenza dell’Istituto e, come da Statuto, trasmesso alla Commissione Cardinalizia, la quale “presa conoscenza della solidità dei dati finanziari del Bilancio d’esercizio 2021 e fatte salve le esigenze di patrimonializzazione dell’Istituto, ha deliberato con propria determinazione sulla devoluzione degli utili”. “L’Istituto – si legge ancora nella nota – ha continuato a mantenere come prioritario l’impegno alla conformità a tutte le norme e i regolamenti applicabili, confermando la propria trasformazione culturale. La migliore rappresentazione di questa forte cultura alla conformità e al controllo dei rischi è fornita nel rapporto Moneyval sulla Santa Sede del 20211”.