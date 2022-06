Ue: raggiunto uno “storico” accordo su direttiva per il salario minimo. I commenti di Pislaru (europarlamentare) e Schmit (Commissione)

(Strasburgo) “L’Ue ha raggiunto uno storico accordo sul salario minimo”. Questo il commento dell’europarlamentare Dragos Pislaru (Romania), che fino a notte fonda ha presieduto la riunione del Trilogo (Commissione, Consiglio e Parlamento Ue) sulla nuova direttiva relativa ai salari minimi adeguati nei Paesi dell’Ue. Per Pislaru, la nuova normativa “può portare un maggiore accesso al dialogo sociale per un maggior numero di cittadini dell’Ue”. Positiva anche la reazione di Nicolas Schmit, commissario europeo per il Lavoro e i diritti sociali, che in un tweet ha affermato che “questo è un buon giorno per l’Europa sociale”. L’accordo sulla nuova direttiva “è particolarmente importante in un momento in cui molte famiglie sono preoccupate di sbarcare il lunario”.