Patriarcato di Mosca: metropolita Hilarion sollevato dall’incarico di presidente del Dipartimento per le relazioni esterne

Il Santo Sinodo della Chiesa ortodossa russa ha sollevato il metropolita Hilarion di Volokolamsk dalle sue funzioni di presidente del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca, si legge in un bollettino della riunione del Santo Sinodo riunitosi oggi presso la residenza patriarcale e sinodale del Monastero di Danilov a Mosca. Al punto n. 61 delle varie risoluzioni prese dal Santo Sinodo e riportate dal sito del Patriarcato di Mosca, patriarchia.ru, si legge che “Sua Eminenza Hilarion, metropolita di Volokolamsk, sarà amministratore della diocesi Budapest-Ungherese, metropolita di Budapest e Ungheria” e sarà sollevato “dalle funzioni di presidente del Dipartimento per le relazioni esterne della Chiesa, membro permanente del Santo Sinodo della Chiesa ortodossa russa e rettore dell’Istituto teologico di studi post-laurea dei SS. Cirillo e Metodio”. È stato anche deciso che il presidente del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca e membro permanente del Santo Sinodo è il metropolita Antonio di Korsun, con conservazione temporanea della direzione dell’Esarcato dell’Europa occidentale, mentre l’arciprete Maxim Kozlov, presidente del Comitato educativo della Chiesa ortodossa russa, sarà il rettore dell’Istituto teologico di studi post-laurea dei SS. Cirillo e Metodio.