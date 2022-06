Fede e politica: il 10 giugno la lectio magistralis del card. Zuppi apre a Bari “Lector Incontri”

Sarà il presidente della Conferenza episcopale italiana, il card. Matteo Zuppi, ad aprire venerdì 10 giugno, su invito della città di Bari, la due giorni di “Lector Incontri”, la seconda anteprima della 18esima edizione di Lectorinfabula european cultural festival, in programma a Conversano dal 19 al 25 settembre prossimi.

Dopo il successo di Lector in Scienza, in collaborazione con Radio3 Scienza, “Lector Incontri” sarà uno spazio dedicato alle riflessioni su etica e religione, e si svolgerà tra Bari e Conversano. Due città, due giorni, quattro appuntamenti, per raccontare di un territorio ponte verso gli altri Paesi, per ribadire la necessità di confronto e dialogo. Bari e la Puglia intendono sviluppare l’appello e l’impulso di pace che papa Francesco e la Conferenza dei vescovi del Mediterraneo hanno lanciato nel febbraio 2020, affinché incontro non sia soltanto una parola, ma arricchimento tra persone di fedi, culture e opzioni filosofiche diverse. A questo ha pensato la Fondazione Di Vagno quando ha ritenuto necessario approfondire il concetto di Pace attraverso la voce di protagonisti di mondi religiosi diversi. Il tema della lectio magistralis del cardinale, arcivescovo di Bologna, il 10 giugno, alle 18, nel Teatro Kursaal Santalucia di Bari, è “Tra guerra e pace: la sfida della fratellanza”. Introdurrà la lectio, dopo i saluti istituzionali, il giornalista Marco Politi, scrittore e analista di questioni religiose.

Alla lectio seguirà il dibattito su “Fede e politica nella crisi dell’assetto globale” perché la politica sembra improvvisare rimandando la ricostruzione di un ordine globale, e c’è un bisogno di trascendenza che attraversa la discussione al di là delle fedi religiose. Interverranno il sociologo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Mauro Magatti, il politologo Piero Ignazi e il Docente di sociologia all’Università degli Studi Roma Tre Onofrio Romano. Da Bari a Conversano il giorno dopo, sabato 11 giugno, nel Monastero di San Benedetto. La mattinata si aprirà, alle 10, con una lezione dello storico Vito Bianchi su “Il mare di Abramo”, il Mediterraneo, forse il mare più pescoso in fatto di miti ed eroi, letterature e saghe, civiltà e religiosità. Seguirà una tavola rotonda sull’appello di Abu Dhabi e il dialogo interreligioso, l’appello di Abu Dhabi firmato nel 2019 da Papa Francesco e dal grande imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb. Parteciperanno alla tavola rotonda la storica Anna Foa, l’imam di Firenze Izzedin Elzir, e padre Emmanuel Albano, direttore del Centro Ecumenico della Basilica di San Nicola.