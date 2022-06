Slovacchia: Salesiani, crescono le attività a sostegno dei giovani rifugiati dell’Ucraina

I salesiani della Slovacchia, coadiuvati da tanti volontari e giovani delle loro opere, continuano a sostenere i rifugiati ucraini presenti sul loro territorio, in particolare i giovani rifugiati. In questi ultimi giorni, riferisce l’agenzia salesiana Ans, si è svolta nel Paese la Festa internazionale dei bambini. Per l’occasione i volontari che collaborano con i salesiani hanno fatto visita ad una struttura statale a Gabcikovo, che accoglie più di 300 bambini, per portare doni e giocare con loro. Altra iniziativa è stata quella realizzata ogni venerdì presso l’oratorio salesiano di Miletičova, a Bratislava, dove le madri ucraine giunte in Slovacchia portano i loro bambini sapendo di poter contare sul sostegno di altre giovani donne slovacche che per qualche ora si prenderanno cura di loro. In questo tempo le donne ucraine possono svolgere le commissioni di cui hanno necessità, spesso anche per cercare lavoro o sbrigare pratiche burocratiche. I giovani ucraini vengono anche sostenuti nel completamento del loro percorso educativo. Ora che per molti è giunto il tempo degli esami, i salesiani slovacchi li aiutano ad affrontare le prove. Un’attenzione speciale verso l’Ucraina, infine, l’ha manifestata il festival musicale “Lumen”, realizzato nei giorni 3-4 giugno a Trnava. Il festival, organizzato dai salesiani e dalle organizzazioni giovanili salesiane, è una delle maggiori manifestazioni di musica gospel dell’Europa centrale, che ha radunato quest’anno, nella sua XXX edizione, oltre 10mila giovani. Dal palco della manifestazione spesso è risuonato l’appello alla pace e alla solidarietà, e per tutta la manifestazione, in omaggio ai rifugiati ucraini, sono state accese delle luminarie gialle e blu. E guardando anche al prossimo futuro, si stanno organizzando campi estivi per i piccoli rifugiati.