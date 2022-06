Papa Francesco: “donare alla Chiesa nuovi volti con tratti amazzonici”

“È motivo di particolare incoraggiamento per me sapere che sogniamo insieme comunità cristiane capaci di impegnarsi e di incarnarsi in Amazzonia, fino al punto di donare alla Chiesa nuovi volti con tratti amazzonici”. È il saluto del Papa ai partecipanti al IV Incontro della Chiesa cattolica nell’Amazzonia legale, che fa memoria dell’incontro di Santarém, svoltosi 50 anni fa nello stesso luogo. Quell’ incontro – scrive Francesco in una lettera – ”propose linee di evangelizzazione che segnarono l’azione missionaria delle comunità amazzoniche e che contribuirono alla formazione di una solida coscienza ecclesiale”. “Le intuizioni di quell’incontro – sottolinea inoltre il Papa – sono servite anche a illuminare le riflessioni dei padri sinodali, nel recente Sinodo per la regione Panamazzonica, come ho ricordato nell’Esortazione Apostolica post-sinodale Querida Amazonia, nel descriverlo come una delle ‘espressioni privilegiate’ del camminare della Chiesa con i popoli dell’Amazzonia. Di fatto, nelle ‘linee prioritarie’, frutto del ricordato incontro, si trovano delineati i sogni per l’Amazzonia che sono stati riaffermati nell’ultimo sinodo”. “Mi rallegro anche per l’impegno delle Chiese particolari dell’Amazzonia brasiliana, attraverso le loro comunità, nel portare avanti le indicazioni dell’ultima Assemblea sinodale, testimoniando al tempo stesso, attraverso la già radicata e bella tradizione degli incontri delle Chiese locali, l’esperienza della sinodalità – come espressione di comunione, partecipazione e missione – alla quale tutta la Chiesa è chiamata”, conclude Francesco, ricordando “con affetto e con gratitudine l’intensa partecipazione di quanti sono venuti dal Brasile a Roma per le sessioni del Sinodo del 2019, portando vitalità, forza e speranza”.