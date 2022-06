Nigeria: mons. Cipolla (Padova), “vicinanza, preghiera, affetto e solidarietà per strage” a Owo

“Il dramma della strage compiuta nella chiesa di San Francesco Saverio ad Owo, nella diocesi di Ondo, in Nigeria, durante la messa di Pentecoste, provoca grande sgomento. Insieme a tutta la diocesi esprimo vicinanza e preghiera ai nigeriani di qualsiasi religione e Chiesa cristiana presenti nel nostro territorio e in modo particolare alla comunità cattolica africana anglofona della nostra diocesi, che vede la presenza di molti nigeriani. A loro esprimiamo affetto e solidarietà”. A parlare è il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, facendo riferimento alla strage compiuta nella chiesa cattolica di San Francesco Saverio, ad Owo, in Nigeria.