Diocesi: Bolzano-Bressanone, domenica cresimati 17 giovani adulti

Nella solennità di Pentecoste, il vicario generale della diocesi di Bolzano-Bressanone, mons. Eugen Runggaldier, ha impartito a diciassette giovani adulti il Sacramento della Cresima. “È stato un momento di festa e di grande emozione per la Chiesa locale e per i cresimandi che da mesi si preparavano per confermare la loro fede attraverso la celebrazione del Sacramento. Riprendendo un verso della lettera ai Corinzi, nella quale l’apostolo Paolo esorta i cristiani a spandere il profumo di Cristo nel mondo, il vicario generale ha sottolineato come questo compito sia tutt’ora attuale, tanto più per i cresimati. Con la forza e la grazia del dono dello Spirito Santo siamo tutti chiamati a ascoltare la Parola di Dio e attraverso lo Spirito Santo a vivere nel quotidiano la misericordia, il perdono, la pace e a diffondere così il profumo della vita che viene da Cristo”, si legge in una nota della diocesi diffusa oggi.

I giovani adulti si sono preparati per mesi a questo momento attraverso un percorso di riavvicinamento alla fede in stile catecumenale, per riscoprire i cardini della fede e vita cristiana: in questo sono stati accompagnati da alcuni catechisti e sacerdoti, sotto la direzione dell’Ufficio scuola e catechesi della diocesi, che ha curato le tappe e gli approfondimenti necessari.

Mons. Runggaldier, prima di impartire la benedizione finale, ha augurato ai cresimati di sentire la forza del dono dello Spirito Santo, per poter essere testimoni gioiosi del Vangelo di Cristo, in un mondo che in questo momento particolare, ha bisogno di persone fiduciose e gioiose. Il prossimo percorso diocesano di preparazione alla cresima adulti si terrà a partire dall’autunno.