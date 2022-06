Nigeria: vescovi pugliesi, “Dio accolga questi nuovi martiri nella sua pace, dando conforto ai loro familiari”

“I vescovi delle diocesi pugliesi esprimono la loro vicinanza e, insieme ai fedeli loro affidati, pregano per le vittime e per la Nazione nigeriana, già ferita da altre stragi terroristiche che da tempo insanguinano il Paese. A Dio chiedono che accolga questi nuovi martiri nella sua pace, dando conforto ai loro familiari”. Lo si legge in una nota, diffusa stamattina dalla Commissione regionale comunicazione e cultura della Conferenza episcopale pugliese, in riferimento all’attacco, avvenuto domenica 5 giugno scorso, durante la celebrazione eucaristica nella solennità di Pentecoste, contro i fedeli all’interno di una chiesa cattolica ad Owo, sud-ovest della Nigeria, che ha portato alla morte diverse decine di persone, tra cui alcuni bambini. “Il Signore della pace converta il cuore di coloro che commettono simili orrori, che offendono gravemente il nome di Dio, perché depongano le armi e percorrano sentieri di riconciliazione e fraternità”, conclude la nota.