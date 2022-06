Migranti: progetto Pasped, finanziate 51 idee d’impresa per investire in Senegal

Il progetto Pasped nato per valorizzare il contributo della diaspora senegalese in Italia e in Europa per lo sviluppo socio-economico del proprio Paese d’origine, si avvia alla sua conclusione. Sono 51 le imprese senegalesi guidate da imprenditori e imprenditrici della diaspora che, al termine del percorso di formazione e accompagnamento avviato con il Bando “Investo in Senegal”, hanno potuto beneficiare di un finanziamento tra i 5.000 e i 30.000 euro erogato da Aics Dakar. Tutte le iniziative imprenditoriali supportate si trovano nelle 6 regioni target dell’intervento: Dakar, Thiès, Louga, Diourbel, Kaolack e Saint Louis. Un risultato importante che è stato reso possibile grazie all’intenso lavoro sviluppato, con il supporto di Aics Dakar e Unione europea, da un ampio consorzio coordinato da Amref e formato da Le Reseau, Cna, Ecipa, Punto Sud, Lvia, Moded, Oeds, Idos e Ndaari. L’evento conclusivo del progetto Pasped si terrà a Roma sabato 11 giugno presso il Centro conferenze di Villa Aurelia in via Leone XIII, 459 dalle ore 11 alle ore 13. Protagonisti saranno gli imprenditori e le imprenditrici che, grazie al percorso di capacity building e alla sovvenzione ricevuta, hanno potuto rafforzare le loro attività imprenditoriali nel Paese d’origine. All’evento parteciperanno anche rappresentanti delle istituzioni italiane e senegalesi, dei partner di progetto e del gruppo degli animatori socio-economici di origine senegalese.