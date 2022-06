Diocesi: Rieti, prosegue il Festival “Il Passo Umile e Lieto”, in cammino con san Francesco nella Valle Santa

Prosegue la III edizione del Festival “Il Passo Umile e Lieto” (dal 28 maggio), evento di musica, poesia e arte che sta riscuotendo grande interesse e partecipazione nel territorio sabino, in particolare nei luoghi più importanti di san Francesco nel Reatino – santuari, chiese, palazzi, siti della memoria. Il ricco calendario di spettacoli musicali permette di conoscere un itinerario artistico, storico e monumentale “di grande fascino e interesse legato proprio alla vicenda terrena del santo in questa area del Lazio”. I prossimi appuntamenti della rassegna saranno quello della Messa Popolare in programma il prossimo 12 giugno a Greccio presso il Santuario Francescano alle ore 18. Le musiche di questa particolare Messa Popolare, spiegano gli organizzatori, sono state scritte dal maestro Ambrogio Sparagna, su testi di Laudes attribuiti a San Filippo Neri oltre a testi liturgici e tradizionali. I brani si ispirano musicalmente alla tradizione e ad alcune Laude attribuite allo stesso San Filippo Neri. L’interpretazione è affidata al Coro Lauda Popolare San Filippo Neri diretto da Anna Rita Colaianni e ad alcuni solisti dell’Opi – Orchestra Popolare Italiana dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Sempre il 12 giugno alle 19.30, questa volta a Labro, nell’Ex Convento Francescano si esibirà l’ensemble Trio Diatonico con “Circo Maraviglia”. Uno spettacolo allegro e malinconico, dove la magia del circo è trasferita in musica da una piccola banda di fiati, guidata dall’organetto di Clara Graziano, autrice dei brani del gruppo. Ispirato al mondo del circo e dello spettacolo viaggiante, quali metaforiche rappresentazioni del nostro quotidiano, dove non manca-no marcate influenze jazz, echi balcanici e richiami alla musica popolare italiana. Il Festival è curato da Finisterre, Associazione Culturale Mundus e Promis Progetto Missione con il contributo della Regione Lazio, del Comune di Rieti, con il patrocinio di Comune di Contigliano, Greccio, Labro e Poggio Bustone, in partnership con Fondazione Musica Per Roma, Diocesi di Rieti, Melos International, Provincia dei Frati Minori di San Bonaventura e La Valle del Primo Presepe.