Diocesi: Caritas Trieste, l’11 giugno appuntamento con la Raccolta alimentare per l’Emporio della Solidarietà

Dopo due anni di pandemia, riprende l’appuntamento con la Raccolta alimentare a favore dell’Emporio della Solidarietà della Fondazione diocesana Caritas Trieste onlus. L’Emporio è un vero e proprio supermercato gratuito per famiglie che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese. L’iniziativa, giunta alla sua 14ª edizione, è stata presentata questa mattina alla stampa: sabato 11 giugno sarà possibile acquistare e donare i prodotti consigliati nei numerosi punti vendita aderenti alla Raccolta. Hanno infatti aderito 25 supermercati di Trieste e Provincia. Nel 2021 quasi mille persone residenti a Trieste si sono rivolte all’Emporio della solidarietà. Tra le persone accompagnate molte famiglie: il 30% dei beneficiari dell’Emporio sono minori che hanno usufruito dei beni alimentari messi a disposizione perché componenti dei nuclei familiari in difficoltà. Oggi sono circa 170 le tessere attive, quindi mediamente 500 persone usufruiscono dei beni alimentari e dei prodotti igienici dell’Emporio. Nel 2022 sembra registrarsi un incremento del numero degli anziani over 65 (circa il 30%) che, pur disponendo della pensione, non riescono a soddisfare i bisogni primari. Da sempre l’Emporio della Solidarietà pone particolare attenzione alla lotta allo spreco, ritirando e distribuendo alimenti prossimi alla scadenza, grazie alla collaborazione di supermercati e aziende del territorio. Questa attenzione, peraltro, permette una maggiore distribuzione di cibi freschi (frutta, verdura, latticini) indispensabili per garantire una dieta equilibrata a chi attraversa una fase di difficoltà economica, tale da non potersi permettere di acquistare frequentemente frutta e verdura. All’iniziativa hanno aderito 25 supermercati di Trieste e Provincia. La Raccolta, è stato detto alla presentazione, è possibile solo grazie alla collaborazione di associazioni, enti, parrocchie della città che aiutano a raccogliere i prodotti nei supermercati, nei ritiri, nella sistemazione nei magazzini dell’emporio, generando un movimento di solidarietà e generosità che anima la città e il territorio di Trieste.