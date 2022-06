Ucraina: Caritas e Focsiv, domani webinar su “L’effetto domino della guerra in Ucraina nei Paesi del Medio Oriente”

“L’effetto domino della guerra in Ucraina nei Paesi del Medio Oriente”: è il titolo del webinar che si terrà domani, 8 giugno (ore 17.30), per iniziativa di Caritas Italiana e Focsiv. Il programma prevede gli interventi di don Marco Pagniello, direttore di Caritas Italiana, di mons. Paolo Bizzeti, vicario apostolico dell’Anatolia (“La guerra dell’Ucraina: effetti sulla popolazione presente in Turchia”) e di Luca Geronico, giornalista di Avvenire (“La questione dei migranti e dei rifugiati nell’area interessata dalla Campagna ‘La pace va oltre, sostieni la speranza’”). Porteranno le loro testimonianze Alessandro Cadorin, operatore di Caritas Italiana in Giordania, e Francesca Forte, capo progetto Overseas Palestina. Le conclusioni sono affidate a Ivana Borsotto, presidente della Focsiv. Modera il webinar Giulia Cerqueti, giornalista di Famiglia Cristiana. “A oltre 100 giorni dall’inizio della guerra in Ucraina – spiegano gli organizzatori – il rischio di un effetto domino è sempre più concreto, non solo sul piano economico-finanziario, ma soprattutto per le ripercussioni che questo conflitto recherà alla malnutrizione di milioni di persone in molte aree del mondo lontane dall’Europa. Un effetto domino che, stando alle prime analisi, colpirà 1,7 miliardi di persone soprattutto dei Paesi in via di sviluppo, già in condizioni di povertà; ma che potrebbe avere anche un altro effetto non meno drammatico: tensioni politiche e conflitti sociali, generati dalla fame e dall’inflazione nei Paesi democraticamente più fragili. La penuria del pane potrebbe, ad esempio, in Medio Oriente, area dove il suo consumo è tre volte superiore alla media mondiale, causare rivolte e una guerra del pane”.