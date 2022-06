Ucraina: Onu, al via da oggi al 16 giugno prima missione nel Paese della Commissione d’inchiesta internazionale indipendente

I membri della Commissione d’inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sull’Ucraina intraprenderanno la loro prima missione nel Paese da oggi al 16 giugno. Lo rende noto una nota dell’Onu diffusa oggi. I commissari intendono visitare diverse località in Ucraina, tra cui Leopoli, Kiev, Kharkiv e Sumy, per ottenere informazioni di prima mano su presunte violazioni e abusi dei diritti umani e violazioni del diritto umanitario internazionale e per incontrare vittime, testimoni e sfollati interni. I tre commissari che prenderanno parte alla missione, Erik Møse (presidente), Jasminka Džumhur e Pablo de Greiff, dovrebbero incontrare funzionari del governo, inclusi ministri chiave, membri della società civile e agenzie delle Nazioni Unite, per discutere della situazione nel Paese. La Commissione d’inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sull’Ucraina è un organismo indipendente incaricato dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, tra l’altro, di indagare su tutte le presunte violazioni e abusi dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario e crimini correlati nel contesto della aggressione contro l’Ucraina da parte della Federazione Russa; per stabilire i fatti, le circostanze e le cause profonde di tali violazioni e abusi; e per raccogliere, consolidare e analizzare le prove di tali violazioni e abusi, inclusa la loro dimensione di genere, in vista di eventuali procedimenti legali futuri.