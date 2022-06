Diocesi: Tursi-Lagonegro accoglierà il vescovo di Panama José Domingo Ulloa Mendieta

Il vescovo di Panama, José Domingo Ulloa Mendieta, visiterà la diocesi di Tursi-Lagonegro e incontrerà gli operatori pastorali durante il convegno che si svolgerà l’8 giugno (ore 18) presso l’Ostello di Chiaromonte (Potenza), in sostituzione dell’annuale Festa della fede, su invito del vescovo di Tursi-Lagonegro monsignor Vincenzo Orofino e del Consiglio pastorale diocesano. “Un popolo missionario. Racconti della missione che si profila a Panama” è il tema dell’incontro che presenterà la realtà pastorale della diocesi oltreoceano in cui don Giovanni Messuti, sacerdote diocesano di Tursi-Lagonegro originario di Senise (Pz), si recherà dai prossimi mesi come “fidei donum”, in ragione della convenzione tra le due diocesi. Il convegno conclude l’itinerario di incontri proposti in numerose parrocchie ai membri dei consigli pastorali, un aiuto a riscoprire la natura missionaria della Chiesa.