Ucraina: Commissione Ue, 600 milioni per assistenza finanziaria d’emergenza. Von der Leyen e Gentiloni, “sostegno incrollabile al Paese”

(Bruxelles) La Commissione europea, a nome dell’Ue, ha erogato oggi 600 milioni di euro in assistenza macrofinanziaria all’Ucraina. “A seguito dell’invasione non provocata e ingiustificata della Russia, questo urgente sostegno finanziario – spiega una nota diffusa qui a Bruxelles – aiuta l’Ucraina a colmare il suo grave divario finanziario legato alle sue eccezionali esigenze umanitarie e di difesa”. La prima rata di 600 milioni di euro di questa operazione di assistenza macrofinanziaria d’urgenza è stata erogata in due tranches l’11 e il 18 marzo. Questi fondi sono forniti all’Ucraina sotto forma di prestiti a lungo termine a condizioni molto favorevoli. “L’esborso è una dimostrazione tangibile del sostegno incrollabile dell’Ue all’Ucraina”.

La presidente Ursula von der Leyen ha dichiarato: “In questi tempi estremamente difficili, l’Ue sostiene l’Ucraina e il suo popolo coraggioso. Oggi abbiamo erogato 600 milioni di euro in assistenza macrofinanziaria di emergenza per far fronte alle acute esigenze di finanziamento dell’Ucraina, garantendo così che possa continuare a gestire i servizi essenziali e soddisfare le esigenze quotidiane di base”. “L’Ucraina – ha aggiunto – si rimetterà in piedi come Paese democratico e prospero”.

Paolo Gentiloni, commissario per l’economia, ha aggiunto: “Oggi apportiamo ulteriore sollievo al bilancio del Paese con l’erogazione dei restanti 600 milioni di euro nella macro emergenza finanziaria decisa all’inizio di quest’anno. Si tratta di un ulteriore contributo significativo alle immediate necessità di finanziamento dell’Ucraina, che sono sotto pressione senza precedenti a causa dell’invasione russa. Siamo solidali con l’Ucraina oggi e lo saremo domani”.