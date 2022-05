Coronavirus Covid-19: Iss-min. Salute, ancora in calo incidenza settimanale, Rt a 0,89. Meno ricoveri in terapia intensiva e area medica

Si conferma la diminuzione dell’incidenza settimanale con una trasmissibilità al di sotto della soglia epidemica. Dal Report dell’Istituto superiore di sanità-ministero della Salute relativo al periodo 9-15 maggio emerge una diminuzione dell’incidenza settimanale a livello nazionale pari a 416 per 100mila abitanti, rispetto alla settimana precedente (476 per 100mila abitanti). Anche nel periodo più recente, sulla base dei dati aggregati raccolti dal ministero della Salute, si osserva una diminuzione rispetto alla settimana precedente (375 per 100mila abitanti nel periodo 13-19 maggio).

Nel periodo 27 aprile-10 maggio, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,89 (range 0,84-0,97), in diminuzione rispetto alla settimana precedente. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è al di sotto della soglia epidemica e stabile rispetto alla settimana precedente: Rt=0,84 (0,81-0,87) al 10 maggio vs Rt=0,84 (0,82-0,87) al 3 maggio.

Diminuisce lievemente il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva ed anche in aree mediche Covid-19. Nessuna Regione/Provincia autonoma è classificata a rischio alto. Una Regione è classificata a rischio moderato a causa di molteplici allerte di resilienza; tutte le restanti sono classificate a rischio basso. Nove riportano almeno una singola allerta di resilienza. Una Regione riporta molteplici allerte di resilienza. Dagli esperti ancora una volta l’indicazione di continuare a rispettare rigorosamente le misure comportamentali individuali e collettive raccomandate, e di completare i cicli di vaccinazione.