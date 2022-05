Charles de Foucauld: il soggiorno a Gerusalemme documentato nell’archivio del monastero delle Clarisse. Scritti e disegni del santo

(Foto: archivio monastero Clarisse Gerusalemme)

Il monastero delle Clarisse di Gerusalemme (Monastère Ste Claire – Sorelle Povere di Santa Chiara, www.monasteroclarissejerusalem.com) conserva numerosi documenti e testimonianze della presenza di san Charles de Foucauld, che vi soggiornò tra settembre 1898 e febbraio 1899.

Per la sua canonizzazione, avvenuta a Roma domenica 15 maggio, con una celebrazione presieduta da Papa Francesco, le monache hanno pubblicato alcuni articolo e un video, da loro stesse realizzato, che racconta del periodo trascorso nella città santa, inserendolo poi nel quadro del percorso umano e spirituale del “fratello universale”. Si tratta di materiale documentale, in parte messo a disposizione in un sito web, comprese numerose pagine scritte dallo stesso de Foucauld e alcuni disegni originali ad opera del santo cui si ispira la famiglia dei Piccoli fratelli e delle Piccole sorelle.