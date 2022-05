Coronavirus Covid-19: Draghi, “spero proprio che con l’anno prossimo non ci sia più bisogno di mascherine e che la pandemia non ritorni”

“Questa guerra non ci voleva proprio e soprattutto perché viene dopo la pandemia. Capisco che voi abbiate sofferto tantissimo con la mascherina in classe. Soffro regolarmente quando me la metto”. Lo ha raccontato questa mattina il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, incontrando gli studenti della Scuola secondaria inferiore “Dante Alighieri” di Sommacampagna.

Rivolgendosi agli alunni il premier ha affermato che hanno “fatto cose straordinarie, siete stati bravissimi. Avete rispettato le regole e – grazie anche al vostro rispetto delle regole ma anche soprattutto ai vaccini – spero proprio che con l’anno prossimo non ci sia più bisogno di mascherine. Spero proprio che la pandemia non ritorni”. Relativamente alla campagna vaccinale per sconfiggere il Covid-19, “la parte più difficile è stata l’inizio, organizzare una rete sul territorio nazionale per vaccinare tutta la popolazione. Abbiamo scelto una persona straordinaria come il generale Figliuolo ma chi ha messo poi in atto la campagna vaccinale sono state le autorità locali, i presidenti di Regione, come il vostro Zaia, e dovete ringraziarlo per questo. La collaborazione è molto importante”. Il premier ha sottolineato poi che “bisogna essere ottimisti, bisogna guardare al futuro come una opportunità, non come un rischio. Non vi dovete preoccupare, e guardare con ansia al futuro: guardate con ottimismo il futuro. Il futuro è lì perché voi ve ne impadroniate, perché voi diventiate protagonisti del futuro”. “So quanto avete sofferto – ha proseguito – perché la cosa più importante alla vostra età, ma anche dopo, è stare insieme”. “Lo stare insieme – ha evidenziato – vi aiuta a capire chi siete. Ricordatevi sempre con amore, con bontà, con allegria. Vi dovete divertire, e su questo del divertimento vi saluto e vi faccio tante congratulazioni ancora”.