Forum Terzo settore: Roma, il 26 maggio convegno a Montecitorio su apprendimento permanente, sviluppo sostenibile e coesione sociale

“La comunità che apprende. Il Terzo settore per il diritto all’apprendimento permanente, lo sviluppo sostenibile e la coesione sociale” è il tema del convegno in programma il prossimo 26 maggio a Roma presso la Camera dei deputati (Sala Conferenze Palazzo Theodoli – piazza del Parlamento 19, ore 10). Promosso dal Forum Terzo settore, l’evento sarà un’occasione per riflettere e porre al centro dell’attenzione politica l’esigenza di una strategia di sviluppo delle competenze e del diritto all’apprendimento permanente.

“Nel nuovo quadro determinato dall’attuazione della riforma del Terzo settore e dal flusso di investimenti pubblici, europei e nazionali – si legge in un comunicato –, è necessario cogliere questa occasione per la costruzione di un sistema integrato per l’apprendimento permanente e per l’attuazione del Piano strategico nazionale per lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta già approvato in Conferenza Unificata Stato Regioni (a luglio 2021)”. Obiettivo, “promuovere un’ampia alleanza tra istituzioni pubbliche (istruzione, formazione, lavoro) e Terzo settore ed utilizzare gli strumenti di co-programmazione e co-progettazione per attivare Patti educativi territoriali contro la povertà educativa degli adulti e per costruire reti di servizi integrate per il diritto all’apprendimento permanente”.

Al convegno interverranno, fra gli altri, il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi; Rossella Muroni, vicepresidente Commissione Ambiente della Camera dei deputati; Andrea Morniroli, Forum Diversità e Disuguaglianze; Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum Terzo settore; Paolo Sciclone, di EdaForum; Laura Formenti, della Ruiap – Rete universitaria per l’apprendimento permanente; Anita Pisarro, della Direzione generale politiche attive del ministero del Lavoro.