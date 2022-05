Università Cattolica: Milano, lunedì presentazione di un’indagine su scenari e sfide per il turismo post-Covid. Interviene il ministro Garavaglia

Verrà presentata lunedì 23 maggio, alle 9.30, nell’Aula Magna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (largo Gemelli, 1 – Milano), nell’ambito dell’incontro “Scenari e sfide per il turismo post pandemia”, la seconda edizione dell’indagine “Comunicazione, media e turismo”, a cura del Centro di ricerca sulla televisione e gli audiovisivi (Certa) e di Publitalia ’80 – Gruppo Mediaset, dedicata ad analizzare l’attrattività turistica del nostro Paese. Interverrà il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia.

Secondo l’indagine, si legge in un comunicato, “le bellezze turistiche del nostro Paese tornano a essere attrattive anche per gli italiani: negli ultimi 12 mesi oltre il 20% si è recato in regioni e territori d’Italia che non aveva mai visitato in precedenza. Ma anche per gli europei lo Stivale, si conferma, pure negli ultimi due anni segnati dall’emergenza pandemica, destinazione Top Of Mind, meta ideale per un viaggio o vacanza, con oltre il 60% delle preferenze”.

Dopo i saluti istituzionali del rettore dell’Università Cattolica, Franco Anelli, interverrà il ministro Garavaglia. Seguirà la presentazione della ricerca. A illustrare i risultati Matteo Cardani, direttore generale Marketing Publitalia ’80; Massimo Scaglioni, direttore Certa e Vincenzo Zulli, coordinatore Business Development Cattolica per il Turismo. Concluderà l’incontro una tavola rotonda cui prenderanno parte Marco Allena, presidente Fondazione Lombardia Film Commission, e Giorgio Palmucci, presidente Enit – Agenzia nazionale del turismo.