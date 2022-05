Diocesi: Reggio Calabria, domani seminario “Migranti ieri e oggi: persone, non numeri”

“Migranti ieri e oggi: persone, non numeri”. Questo il titolo del seminario che si terrà domani a Reggio Calabria per iniziativa del Centro diocesano Migrantes di Reggio Calabria-Bova e Cooperative Demetra e Res Omnia. L’incontro, ospitato dalle 10 presso il Seminario arcivescovile, sarà l’occasione per approfondire la conoscenza di due pionieri della pastorale della solidarietà del secolo scorso – mons. Giovanni Battista Scalabrini e don Domenico Farias – e far conoscere gli orientamenti e l’azione della Chiesa oggi.

A raccontare mons. Scalabrini e don Farias, ed evidenziare la sorprendente attualità del loro pensiero e della loro azione, saranno, rispettivamente, padre Gabriele Bentoglio, direttore dell’Ufficio diocesano Migrantes, e Augusto Sabatini, del Movimento ecclesiale di impegno culturale.

Rispetto all’attuale impegno della Chiesa locale, questo si concretizza grazie ad un finanziamento della Cei, in un progetto sociale promosso dalle Cooperative Demetra e Res Omnia, che mira all’accoglienza dei migranti presso Casa Farias, un servizio di pronto intervento con operatori di strada, il superamento della condizione di disagio e di bisogno e l’accompagnamento all’autonomia ed al lavoro di chi fugge da situazioni di guerra e povertà. Sarà Cristina Ciccone, presidente della Cooperativa Demetra, ad illustrare i contenuti del progetto “Libero di essere me stesso”, che testimonia l’impegno accanto ai migranti di tante persone di buona volontà nella città metropolitana e nella diocesi reggina-bovese. La conclusione dei lavori è affidata all’arcivescovo diocesano, mons. Fortunato Morrone.