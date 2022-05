Diocesi: Adria-Rovigo, oggi pomeriggio un convegno sull’adeguamento liturgico delle chiese

Un’iniziativa culturale e formativa – rivolta a tutti i sacerdoti diocesani, agli architetti sensibili al tema e agli studiosi e cultori della materia – avrà luogo oggi pomeriggio, presso la sala riunioni del Seminario vescovile a Rovigo. Si tratta di un convegno, organizzato dalla diocesi di Adria-Rovigo (Ufficio per i beni culturali), in collaborazione con l’Ordine degli architetti di Rovigo, dal titolo: “Antiche chiese e nuova liturgia: l’adeguamento come dialogo possibile?”.

Il pomeriggio di studio verterà sull’adeguamento liturgico delle chiese e sarà aperto da don Luca Franceschini, direttore dell’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Cei, che darà avvio ai lavori introducendo il tema. Seguiranno poi gli interventi di don Paolo Barbisan, incaricato della Regione ecclesiastica Triveneto per i beni culturali e l’edilizia di culto, e di don Gianandrea Di Donna, docente di Liturgia e responsabile della Commissione per la Liturgia della Regione ecclesiastica Triveneto. Il primo presenterà in sintesi i documenti ufficiali cui fare riferimento nel caso di una proposta di un adeguamento liturgico. Il secondo, invece, affronterà la tematica dell’assemblea celebrante e dello spazio ad essa dedicato. Nella seconda parte del convegno, infine, troverà spazio l’intervento specifico di Francesca Leto, vincitrice nel recente autunno 2021 del concorso nazionale per l’adeguamento liturgico della cattedrale di Belluno-Feltre.