Etiopia: Save the Children, 29 milioni bisognosi di assistenza e 5,9 milioni sfollati causa siccità. Al via progetto pilota per garantire nutrizione a 16mila bambini

Il Corno d’Africa sta vivendo una delle peggiori siccità della storia. In Etiopia, nello specifico, al momento 29 milioni di persone, su 110 milioni di abitanti, hanno bisogno di assistenza e 5,9 milioni sono sfollati interni, il cui numero sta aumentando con movimenti frequentissimi di popolazione verso altre comunità che si trovano ciclicamente a gestire anche l’arrivo di famiglie sfollate, in contesti a loro volta fragili. 2,1 milioni di questi sfollati si trovano solo nella Somali Region, un’area tra le più colpite al mondo dalla siccità.

Save the Children ha deciso di lanciare un innovativo intervento basato sulla distribuzione di denaro e voucher, il cui obiettivo è garantire un livello di nutrizione adeguato a 15.600 bambini, assicurare sicurezza alimentare e mezzi di sussistenza a 5.200 famiglie (per un totale di circa 26mila persone), contribuire a rafforzare la resilienza delle comunità e mitigare gli effetti devastanti della crisi climatica nel Corno d’Africa.

Il programma di assistenza in denaro e voucher, lanciato durante l’evento Impossible 2022, promosso da Save the Children, intende supportare le famiglie prima del picco della crisi e quindi evitare che debbano impiegare i loro pochi mezzi di sussistenza esclusivamente per il cibo, a scapito di altre priorità, come l’istruzione, la salute familiare e dei bambini per esempio. Inoltre, il progetto rafforza e costituisce sistemi di protezione dell’infanzia a livello comunitario per consentire l’identificazione, monitoraggio e riferimento di casi particolarmente vulnerabili ai servizi specifici e promuove un approccio basato sul cambiamento dei modelli di comunicazione sociale e sulla genitorialità positiva. Media partner dell’evento Impossible 2022, che ha il patrocinio di Rai per il sociale, sono agenzia Ansa, Rai News 24, Rai Radio 3, Vanity Fair e Internazionale Kids e Tlon. Dal 9 al 22 maggio, Impossible 2022 sarà presente anche online dalle 8.30 alle 22 con una serie di momenti live per riflettere e confrontarsi sui temi dell’infanzia e dell’adolescenza messe a dura prova dagli effetti della pandemia, dai conflitti in atto, dalla crisi alimentare, dalle disuguaglianze e della povertà materiale ed educativa.