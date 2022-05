Diocesi: Fabriano-Matelica, al via oggi la prima edizione di “Faberianus”

Da oggi al 22 maggio si terrà a Fabriano la prima edizione di “Faberianus”, iniziativa promossa dalla diocesi di Fabriano-Matelica e organizzata dall’Ufficio cultura diocesano. Si tratta, si legge su “L’Azione”, settimanale d’informazione della diocesi, di una tre giorni di eventi e iniziative volta alla riscoperta e valorizzazione dell’immenso patrimonio artistico, storico e culturale di cui il nostro territorio dispone. Il tema scelto per quest’anno è “L’invisibile nel visibile”, un vero e proprio viaggio alla scoperta di ciò che è nascosto, dell’interiorità e della spiritualità che in realtà sorregge tutto ciò che appare ai sensi. Stasera, alle 18, aprirà “Faberianus” un’inedita visita guidata al palazzo vescovile realizzata insieme a Fabriano storica. Seguirà poi l’inaugurazione di una piccola mostra presso la sede di Ufficio cultura, in Largo Bartolo da Sassoferrato 4, che esporrà opere d’arte realizzate da alcuni ragazzi di Fabriano sul tema de “L’invisibile nel visibile”. La mostra sarà aperta nei tre giorni dell’evento. Sabato 21 maggio dalle 20, in collaborazione con FaberArtis, l’Ente palio e il Gruppo giovani guide, sarà possibile visitare le chiese del centro storico, in particolare San Venanzio, San Benedetto, San Biagio, San Nicolò, Santa Caterina e il Museo diocesano, in un’esclusiva e speciale notte in cui fino alle ore 23 questi luoghi saranno aperti e illumineranno il centro di Fabriano. Le strutture aperte saranno liberamente visitabili e al loro interno vi saranno dei ragazzi che, aiutati da dei volontari di FaberArtis e dell’Ente Palio mostreranno ai visitatori delle meraviglie che spesso sono ignote anche agli occhi dei cittadini più accorti. È anche possibile, solo su prenotazione, fare un tour guidato dai ragazzi del Gruppo giovani guide, che accompagneranno i visitatori nel percorso tra il Museo diocesano, San Venanzio, San Benedetto e San Nicolò, raccontando delle curiosità storiche artistiche nascoste nelle vie che è possibile incontrare lungo il percorso. Nello stesso giorno, anche nel centro di Sassoferrato si terrà un tour nel quale sarà possibile visitare, nel tardo pomeriggio e di sera, le chiese della città. L’intenzione è di proseguire nei prossimi anni su questa linea includendo e coinvolgendo anche le altre vicarie. Concluderà “Faberianus”, domenica 22 maggio, alle ore 18, presso i Giardini del Poio, l’ultimo incontro della seconda stagione di “L’oro sono loro” organizzata dall’Ufficio cultura e dalla Pastorale scolastica. Interverrà Massimo Bray, direttore della Treccani e già ministro della Cultura, sul tema “La cultura come strumento di libertà e di pace”.