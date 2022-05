Diocesi: Catania, domani distribuzione di olivette e paste di mandorla all’Help Center per l’ostensione delle reliquie di Sant’Agata. Alle 20 messa in cattedrale con l’arcivescovo

Domani il quotidiano pranzo dell’Help Center della Stazione centrale di Catania, preparato e distribuito dai volontari all’esterno della struttura a partire dalle 12, sarà arricchito dalla condivisione di olivette di Sant’Agata e paste di mandorla, opportunamente confezionate in singoli pacchetti. Una carezza per i poveri nel giorno dedicato all’ostensione straordinaria del busto reliquiario di Sant’Agata per la venerazione dei fedeli in cattedrale. L’iniziativa, promossa dall’arcivescovo Luigi Renna, costituirà un segno simbolico di festa in occasione di un appuntamento di fede per la città etnea. In cattedrale, infatti, sarà una giornata di preghiera e raccoglimento, con la possibilità di confessarsi e di partecipare all’Eucarestia presieduta dall’arcivescovo alle 20.

“Chiediamo l’intercessione di Sant’Agata per la pace tra Ucraina e Russia” e allo stesso tempo “si prega affinché ‘la nostra situazione sociale progredisca nel superamento di tante precarietà, soprattutto nell’ambito del lavoro, della cultura della legalità, della cura delle nuove generazioni”, afferma mons. Renna in un comunicato diffuso dall’arcidiocesi. “Le olivette di Sant’Agata, dolce tipico della festa della Santa che si celebra ogni anno il 5 febbraio, costituiscono una delle più presenti e riconosciute tradizioni dolciarie etnee; in questo modo vogliamo alleggerire con un po’ di dolcezza la giornata dei nostri ospiti e, allo stesso tempo, invitarli alla preghiera e alla riflessione”, conclude il direttore della Caritas diocesana, don Piero Galvano.