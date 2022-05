Laudato sì: dal 22 al 29 maggio una Settimana di celebrazioni globali e “conversazioni dinamiche”

Centinaia di migliaia di cattolici si riuniranno dal 22 al 29 maggio per celebrare i progressi compiuti nel dare vita alla enciclica “Laudato si'” e intensificare gli sforzi attraverso la Piattaforma di Iniziative Laudato si’, promossa dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, sotto l’ispirazione del Santo Padre Francesco. Si celebra così il settimo anniversario dell’enciclica di Papa Francesco sulla cura del creato, che sarà caratterizzato da una serie di celebrazioni globali e “conversazioni dinamiche”, tra cui una incentrata sulla possibilità di dare forza alle voci indigene che vedrà la partecipazione di suor Alessandra Smerilli, segretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Ogni giorno della Settimana Laudato si’ – si legge in una nota – sarà caratterizzato da eventi globali, regionali e locali legati a uno dei sette obiettivi della Laudato si’ e ai sette settori della Piattaforma di Iniziative Laudato si’, tutti alla base del concetto di ecologia integrale. A partire dalle 17 di mercoledì 18 maggio, 107 eventi erano già stati registrati su LaudatoSiWeek.org, e altre centinaia sono attesi nei prossimi giorni. Tra i temi cruciali che verranno esplorati durante la Settimana Laudato si’: “come i cattolici possono contrastare il collasso della biodiversità; il ruolo dei combustibili fossili nei conflitti e nella crisi climatica; e come tutti noi possiamo accogliere i poveri nella nostra vita quotidiana”.