Ucraina: mons. Gallagher a Bucha e Vorzel, oggi conferenza stampa congiunta con ministro degli Esteri ucraino

Il segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati, mons. Paul Richard Gallagher, in visita in Ucraina, oggi è stato a Bucha e ha pregato nella chiesa ortodossa di Sant’Andrea, che si trova nei pressi del luogo dove era la fossa comune con i corpi dei civili uccisi dalle truppe russe. Lo riferisce il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Mons. Gallagher ha inoltre visitato il seminario di Vorzel, che era stato occupato e poi distrutto dalle truppe russe. Oggi è in programma l’incontro e la conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba.