Ucraina: Caritas Ventimiglia-Sanremo, stasera a Taggia messa con mons. Suetta per pregare per la pace con i profughi accolti nell’ex convento dei Domenicani

In preghiera per il popolo ucraino e per la pace. Questo l’invito che la Caritas diocesana di Ventimiglia-Sanremo rivolge per la serata di oggi, venerdì 20 maggio, quando il vescovo Antonio Suetta presiederà alle 20.30 presso l’ex convento dei Domenicani di Taggia una celebrazione eucaristica durante la quale sarà benedetta la statua della Madonna di Lourdes. Sarà l’occasione, affermano don Alessandro Bertone e Francesco Sacco, responsabili dell’accoglienza dei profughi accolti proprio nel convento messo a disposizione dalla diocesi, “per ringraziare coloro che in questo tempo ci hanno sostenuto con preghiera e aiuti materiali”. Alla messa seguirà un piccolo momento di convivialità.