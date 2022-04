Ucraina: Treviso, stasera un incontro sulla “guerra nel cuore dell’Europa” con il giornalista Scaglione

“Ucraina. La guerra nel cuore dell’Europa”. È questo il titolo della serata che si terrà oggi, 6 aprile, alle ore 20,45, all’auditorium San Pio X di Treviso, su iniziativa di un nutrito cartello di sigle della società civile e del mondo ecclesiale. A promuovere l’incontro, di approfondimento sull’attuale conflitto, è il “Network per il Bene comune”, che raggruppa varie realtà, tra cui La vita del popolo, l’Azione cattolica, l’Ufficio di pastorale sociale e lavoro, Partecipare il presente (che a sua volta comprende numerose associazioni e organismi economici e della società civile). La serata è, inoltre, co-organizzata dagli uffici diocesani della prossimità di Treviso, tra cui la Caritas e Migrantes.

Relatore sarà il giornalista Fulvio Scaglione, già corrispondente da Mosca ed ex vicedirettore di “Famiglia cristiana”. Accanto a lui Ludmila Vladova, interprete e attivista della comunità ucraina in Veneto, e don Davide Schiavon, direttore della Caritas tarvisina. Ingresso con green pass rafforzato e mascherina Ffp2.