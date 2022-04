Papa Francesco: udienza, ai pellegrini polacchi: “avete dimostrato una generosità straordinaria, grazie per questo che avete fatto con gli ucraini”

Guerra in Ucraina

“Durante questo tempo di Quaresima, che ci prepara alla celebrazione della Resurrezione del Signore, avete dimostrato una generosità straordinaria ed esemplare verso i nostri fratelli ucraini, per i quali avete aperto i cuori e le porte delle vostre case”. È l’omaggio del Papa ai pellegrini polacchi, salutati durante l’udienza di oggi. “Grazie, grazie tanto per questo che voi avete fatto con gli ucraini!”, ha aggiunto a braccio: “Il Signore benedica la vostra patria per questa vostra solidarietà e vi mostri il suo volto”.