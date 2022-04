Conferenza sul futuro dell’Europa: nel fine settimana plenaria a Strasburgo. La parola ai cittadini su democrazia, salute, lavoro, sicurezza

(Strasburgo) Una nuova sessione plenaria della Conferenza sul futuro dell’Europa si terrà a Strasburgo l’8 e il 9 aprile per discutere le proposte concrete dei gruppi di lavoro. Nove sono i gruppi definiti tra i membri della plenaria e i loro presidenti dovranno presentare “le proposte consolidate e raggruppate per temi”, dice la nota del Parlamento europeo. Ciascun gruppo di lavoro è composto da almeno 40 membri, proporzionalmente alle diverse componenti nella plenaria, e gli argomenti sono quelli indicati per la presentazione di contributi sulla piattaforma digitale multilingue della Conferenza: cambiamento climatico e ambiente, salute, un’economia più forte, giustizia sociale e occupazione, l’Ue nel mondo, valori e diritti, stato di diritto, sicurezza, trasformazione digitale, democrazia europea, migrazione e infine istruzione, cultura, gioventù e sport. Le proposte messe a punto nei gruppi fanno sintesi tra le raccomandazioni fatte dai panel dei cittadini europei, gli input dei panel nazionali, le idee raccolte nella piattaforma digitale multilingue e le discussioni delle precedenti sessioni plenarie e dei gruppi di lavoro. Nella plenaria del prossimo fine settimana si continuerà di fatto il lavoro già avviato in quella del 25 e del 26 marzo scorsi. Il calendario prevede un’ultima plenaria, il 29 e il 30 aprile, per l’ultima lettura delle proposte tematiche che verranno affidate al Comitato esecutivo chiamato a redigere il rapporto finale della Conferenza.